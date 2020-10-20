Журналіст розповів, з ким може побитися Ломаченко

Авторитетний журналіст Ден Рафаель заявив, що Василь Ломаченко міг би повернутися у другу напівлегку вагову категорію (до 59 кг) після сенсаційної поразки від Теофімо Лопеса.

На своїй сторінці в Twitter інсайдер написав, що тоді українець зможе провести бій за титул WBC проти переможця двобою між Мігелем Берчельтом і Оскаром Вальдесом. До нього в коментарі прийшов непереможений американець Шакур Стівенсон (14-0, 8 КО) і заявив, що Ломаченку доведеться встати в чергу.

Шакур Стівенсон заявив, що Ломаченку доведеться встати в чергу Twitter Шакура Стівенсона

Боксер, який є обов'язковим претендентом на титул WBO в категорії до 59 кг, планує спочатку завоювати чемпіонський пояс, а потім зустрітися з Берчельтом в об'єднавчому бою.

Шакур Стівенсон розповів про свої плани Twitter Шакура Стівенсона

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер з компанії Top Rank Боб Арум назвав умову для проведення реваншу між Ломаченком і Лопесом.