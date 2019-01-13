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''Живи з цим, сцикун'': відомий боєць принизив Хабіба

1.8тЧитати матеріал російською

Відомий боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Нейт Діас, коментуючи твіт Хабіба Нурмагомедова на адресу Конора Макгрегора, принизив дагестанця.

"Я дав тобі ляща – ти і твоя команда нічого не зробили. Живіть з цим, сцикун", – написав Діас в Twitter.

Хабіб спробував дати відсіч 33-річному американцю.

"Ти ховався за охороною і втік, боягуз. Це чітко видно на відео. Того вечора ми просто розмазали вас, гівнюк", – написав Нурмагомедов.

Однак останнє слово все одно залишилося за Нейтом.

"Будь реалістом. Ти знаєш, що сталося. Змирися з цим".

У 2015 році Нейт з братом побився з Хабібом і командою в залі для глядачів на турнірі WSOF в Лас-Вегасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 6 жовтня в Лас-Вегасі Конор МакГрегор програв Хабібу Нурмагомедову поєдинок за титул чемпіона UFC в легкій вазі. При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора. Після цього на арені почалося справжнє побоїще, яке зупинили тільки силами поліції.

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Особа
Хабiб Нурмагомедов
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