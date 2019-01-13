''Живи з цим, сцикун'': відомий боєць принизив Хабіба

Відомий боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Нейт Діас, коментуючи твіт Хабіба Нурмагомедова на адресу Конора Макгрегора, принизив дагестанця.
"Я дав тобі ляща – ти і твоя команда нічого не зробили. Живіть з цим, сцикун", – написав Діас в Twitter.
I slapped you in your head you and your team did not do shit ...- Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 13 січня 2019 р
Live with that ur all pussies
Хабіб спробував дати відсіч 33-річному американцю.
"Ти ховався за охороною і втік, боягуз. Це чітко видно на відео. Того вечора ми просто розмазали вас, гівнюк", – написав Нурмагомедов.
You was hiding behind security and ran away coward, it's clear on the video. We just smashed your team that night you punk pic.twitter.com/xvJoO8thxo- khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 13 січня 2019 р
Однак останнє слово все одно залишилося за Нейтом.
"Будь реалістом. Ти знаєш, що сталося. Змирися з цим".
Be real- Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 13 січня 2019 р
You know what happened live with it 😊👋
У 2015 році Нейт з братом побився з Хабібом і командою в залі для глядачів на турнірі WSOF в Лас-Вегасі.
Як повідомляв OBOZREVATEL , 6 жовтня в Лас-Вегасі Конор МакГрегор програв Хабібу Нурмагомедову поєдинок за титул чемпіона UFC в легкій вазі. При цьому бій ознаменувався грандіозним скандалом: після його зупинки росіянин вистрибнув з клітки і накинувся на спаринг-партнера МакГрегора. Після цього на арені почалося справжнє побоїще, яке зупинили тільки силами поліції.
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