"Живемо на одній землі": Ломаченко об'єднав Україну з Росією

Максим Богданов Бокс 22:30, 5.05.2020 Оновлено: 23:07, 5.05.2020

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко заявив, що для нього Україна і Росія досі є одним цілим.

"По суті, ми є одним народом. Я з дитинства, коли ріс, у мене не було поняття Росія, Україна, Білорусь. Для мене не було поняття, що це якісь інші люди, інша країна, кордон якийсь – у мене не було такого ніколи. Я весь час думав про те, що ми – єдиний народ, що ми православні християни всi, і ми живемо всi на одній землі, а сьогодні нам намагаються підмінити всi принципи і віру", – сказав Ломаченко у фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" на Youtube-каналі російської церкви "Корсунська пустель".

Крім того, у цій стрічці Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Відзначимо, що Ломаченко 19 квітня опублікував в Instagram відео, в якому разом з російськими акторами і священиками у віршованій формі привітав Україну і українців з Великоднем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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