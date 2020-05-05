"Живемо на одній землі": Ломаченко об'єднав Україну з Росією

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко заявив, що для нього Україна і Росія досі є одним цілим.

"По суті, ми є одним народом. Я з дитинства, коли ріс, у мене не було поняття Росія, Україна, Білорусь. Для мене не було поняття, що це якісь інші люди, інша країна, кордон якийсь – у мене не було такого ніколи. Я весь час думав про те, що ми – єдиний народ, що ми православні християни всi, і ми живемо всi на одній землі, а сьогодні нам намагаються підмінити всi принципи і віру", – сказав Ломаченко у фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" на Youtube-каналі російської церкви "Корсунська пустель".

Крім того, у цій стрічці Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Відзначимо, що Ломаченко 19 квітня опублікував в Instagram відео, в якому разом з російськими акторами і священиками у віршованій формі привітав Україну і українців з Великоднем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У січні Василь Ломаченко опублікував провокаційне відео з російськими спецназівцями в своєму Instagram.

Це викликало велике невдоволення серед пiдписникiв боксера, які запропонували включити його в наступний обмін військовополоненими з РФ.

Відреагував на відео і відомий український шоумен і телеведучий Сергій Притула, поцікавившись, чому в ролику відсутні бурятськi танкісти.

Тренер Олександра Усика Сергій Лапін став на захист Ломаченка, який довгий час ніяк не реагував на масове невдоволення.

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