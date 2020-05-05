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6 травня • оновлено в 07:25
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"Живемо на одній землі": Ломаченко об'єднав Україну з Росією

5.2т
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Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко заявив, що для нього Україна і Росія досі є одним цілим.

"По суті, ми є одним народом. Я з дитинства, коли ріс, у мене не було поняття Росія, Україна, Білорусь. Для мене не було поняття, що це якісь інші люди, інша країна, кордон якийсь – у мене не було такого ніколи. Я весь час думав про те, що ми – єдиний народ, що ми православні християни всi, і ми живемо всi на одній землі, а сьогодні нам намагаються підмінити всi принципи і віру", – сказав Ломаченко у фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" на Youtube-каналі російської церкви "Корсунська пустель".

Крім того, у цій стрічці Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Відзначимо, що Ломаченко 19 квітня опублікував в Instagram відео, в якому разом з російськими акторами і священиками у віршованій формі привітав Україну і українців з Великоднем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Василь Ломаченко
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Серега Вий
Серега Вий
У многих небыло понятия,но за 6лет появилось.У Лома не появилось.Это не перестрелки на границе.Это вторжение и оккупация части Украины.Непонятно это только таким боксерам
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Captain Old
Captain Old
Жаль конечно,что два великих спортсмена, потеряли лицо как граждане своей страны в такое тяжелое для страны время.Думаю скоро они потеряют лицо(в смысле им набьют морду) и на ринге.Ибо презрение к ним ослабит их и добавит силы их противникам.Усик вроде сильно набожный-должен понимать
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Галицький Данило
Галицький Данило
Вася, ти чув про таку землю як запарєбрік, ото твоя земля!
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