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Жирний Енді та Коля-кувалда: 5 шокуючих чемпіонів світу в боксі

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Багато сміялися (і до цих пір сміються) над ним, але після нокауту Ентоні Джошуа, а все різко змінилося - Енді Руїс-молодший однією перемогою змінив дуже багато в світовому боксі.

Зовні Руїс ніяк не тягне на топ-бійця хевівейта, але вже довів на рингу, що є таким. Всупереч зовнішньому вигляду - явній зайвій вазі та численним жировим відкладенням. Виявляється, чемпіонам можна зовсім і не качати прес?

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Втім, Руїс не один такий, неординарний чемпіон. OBOZREVATEL згадує всю історію хевівейта і разом з "Жирним Енді" знаходить п'ятірку самих незвичайних чемпіонів елітного боксу.

Італійський гігант: 9 кілограм зі старту і два метри зросту

Прімо Карнера (Італія)

Абсолютний чемпіон світу 1933-1934

В "древні" часи, коли ще ніхто й не думав про пояси різних боксерських асоціацій, одного разу найсильнішим в світі став італієць - Прімо Карнера. Він був чемпіоном недовго, менше року в 1933-1934 роках. Але запам'ятався любителям боксу надовго.

Прімо Карнера (ліворуч) під час одного з боїв

Прімо Карнера (ліворуч) під час одного з боїв

У чемпіонському бою вага Карнери становила не так вже й багато - 117 кг, однак його зріст перемахував за 2 метри (за різними даними складався від 200 до 205 см). Що й казати, якщо вже при народженні Прімо важив більше 9 кг, а пізніше був буквально на 2 голови вище за інших!

Однак кар'єра у Прімо склалася таким чином, що більшу її частину на початку він проводив нечисті договірні бої (де найчастіше йому просто піддавалися), а перебування на вершині було "миттєвим". Потім була втрата титулу (через 8 місяців), хвороба, Друга світова війна та полон в трудових таборах (під час війни Карнера встиг повоювати в італійському опорі)

Прімо Карнера (зліва)

Прімо Карнера (зліва)

Як Великий Джо здолав час

Джордж Форман (США)

Абсолютний чемпіон світу WBC (1973-74), WBA (1973-74, 1994-95), IBF (1994-95)

Він далеко не завжди вражав габаритами, але не один раз повертався в бокс і бився до 45-ти - легендарному Джо Формана і сьогодні навряд чи знайдуться рівні.

Джо Форман (праворуч) проти Евандера Холіфілда

Джо Форман (праворуч) проти Евандера Холіфілда

Пригода Формана в цілому починалися ще з бою з Мохаммедом Алі в 1974-му, через три роки після чого Джо вирішив зав'язати з боксом і... стати проповідником. Але через 10 років (!) Форман повернувся на ринг і в свої 42 (!) провів чемпіонський бій з Евандером Холіфілдом. На той час Форман важив 117 кг, але виглядав не надто гірше Холіфілда.

А через 3 роки, коли Джо було 45 років, він завоював титули чемпіона світу за версіями WBA і IBF, ставши найстаршим чемпіоном світу в історії боксу.

Джо Форман відмінно живе і по сьогоднішній день

Джо Форман відмінно живе і по сьогоднішній день

Російський гігант - "Нікола Пітерський"

Микола Валуєв (Росія)

Чемпіон світу WBA (2005-2007, 2008-2009)

В епоху американського домінування і успіхів братів Кличків явище Миколи Валуєва сприймалося як "російсько-радянський" жарт. Лисий здоровань 203 см росту спочатку ніяк не виглядав топ-боксером, який може змагатися з технічними суперниками.

Микола Валуєв (ліворуч)

Микола Валуєв (ліворуч)

І тим не менше, за кілька років Валуєв таки добув собі славу - Микола двічі ставав чемпіонів світу з лінії WBA. Однак більше Валуєв запам'ятався не успіхами на рингу, а своїм образом. Фанати, звичайно ж, не залишили його в спокої та швидко нарекли "Російський гігант", "Звір зі Сходу" і "Нікола Пітерський" (за місце народження). Але улюбленими стало "Залізна башка" і "Коля Кувалда" - за величезну лису голову та великі кулаки (Микола встановив рекорд як тяжковаговик з найбільшими кулаками за всю історію боксу (43 см)).

По завершенні кар'єри боксера Микола Валуєв подався в депутати

По завершенні кар'єри боксера Микола Валуєв подався в депутати

Швидкий Бріггс, який полював за Володимиром Кличком

Шеннон Бріггс (США)

Чемпіон світу WBO (2006-2007)

Якби не Шенннон Бріггс, бокс 2000-х був би набагато нудніше. Нехай Бріггс і не запам'ятався великими габаритами (хоча в свої золоті роки ніколи не володів відмінною мускулатурою), але завжди виглядав і поводився одіозно.

Шеннон Бріггс (зліва)

Шеннон Бріггс (зліва)

Фанати одночасно любили і не любили Бріггса. З одного боку, від Шеннона часто можна було очікувати довгого видовищного бою - з 68-ми своїх боях американець 38 суперників уклав в 1 раунді (а мінімум 7 - за перші 30 секунд)!

Але цей "недолік" Бріггс компенсував своїм неординарним виглядом (коли відростив волосся і завів світлі дреди), а також гострим слівцем і витівками. Особливо пам'ятає Бріггса наш Володимир Кличко, коли американець буквально "прилип" до українця з бажанням викликати Володимира на бій. Бріггс вривався до нього в тренувальний табір, на прес-конференції, в ресторан (де обідав українець), одного разу навіть кинув у нього черевик. А коли Кличко проводив тренування на воді, пливучи на дошці, звідки не візьмись з'явився Бріггс на катері та хвилями перекинув Володимира в воду. Однак їх бій так і не відбувся.

Одіозний Шеннон Брігс

Одіозний Шеннон Брігс

"Як справи в качалці, хлопці?"

Андрес "Енді" Понсе Руїс-молодший (Мексика)

Чемпіон світу WBA (Super) (2019 Н.В.), WBO (2019 Н.В.), IBF (2019 Н.В.) І IBO (2019 Н.В.)

В даному випадку особливо розповідати нічого, ви самі все бачили. Хлопець, не хапавшиуй зірок з неба в хевівейті, в один день побив чемпіона та взяв одразу чотири чемпіонські пояси! І все це - з вагою в 121,5 кг і численними "сальними запасами" на боках.

Енді Руїс не залишив шансів Ентоні Джошуа

Енді Руїс не залишив шансів Ентоні Джошуа

Енді Руїс проти Ентоні Джошуа

Енді Руїс проти Ентоні Джошуа

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Теми
WBAWBOWBC
Особи
Енді Руїс-молодшийЕнтоні ДжошуаМохаммед АліЕвандер ХоліфілдВолодимир КличкоШеннон БріггсМикола Валуєв
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