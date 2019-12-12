"Жирна свиня": промоутер Ломаченка скипів через реванш Джошуа – Руїс

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який веде справи українського суперчемпіона Василя Ломаченка, жорстко розкритикував мексиканця Енді Руїса.

Представнику нашого боксера дуже не сподобалося ставлення суперваговика до матчу-реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Боб Арум

"У бійців є відповідальність не тільки перед собою, а й перед публікою. Руїс відмовився від неї, коли вийшов на ринг і мав вигляд, наче жирна свиня. Водночас він ще й розраховував, що зможе захистити свої титули. Це був не бій. Будь-який нормальний суперваговик переміг би Енді Руїса того вечора. Ви розумієте це, як і я. Джошуа зробив те, що від нього вимагалося, не потрібно співати йому дифірамби", – цитує Арума XSPORT із посиланням на Boxing News 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Енді Руїс розгромно програв Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів і залишився без трьох чемпіонських поясів.

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