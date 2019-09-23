Жіноча збірна України з боксу влаштувала бойкот чемпіонату світу в Росії

Жіноча збірна України з боксу відмовилася їхати на чемпіонат світу в Росію.

fbu.org.ua

Світова першість відбудеться в Улан-Уде з 3-го по 13 жовтня. Про неприїзд української збірної і ще семи команд повідомили організатори на спеціальному брифінгу.

Новини Росія зробила несподівану заяву про бойкот України ЧС з боксу

За їхніми словами, від участі в турнірі відмовилися команди України, Іспанії, Норвегії, Угорщини, Хорватії, Пуерто-Ріко, Косово і Гватемали. Організатори наполягають, що українська команда відмовилася їхати на турнір не з політичних мотивів, повідомляє vtinform.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери чоловічої збірної України з боксу також не їздили на чемпіонат світу в Росію, а боксери другого українського ешелону повернулися звідти ні з чим.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!