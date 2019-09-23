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23 вересня • оновлено в 18:30
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Жіноча збірна України з боксу влаштувала бойкот чемпіонату світу в Росії

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Жіноча збірна України з боксу відмовилася їхати на чемпіонат світу в Росію.

Жіноча збірна України з боксу влаштувала бойкот чемпіонату світу в Росії

fbu.org.ua

Світова першість відбудеться в Улан-Уде з 3-го по 13 жовтня. Про неприїзд української збірної і ще семи команд повідомили організатори на спеціальному брифінгу.

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За їхніми словами, від участі в турнірі відмовилися команди України, Іспанії, Норвегії, Угорщини, Хорватії, Пуерто-Ріко, Косово і Гватемали. Організатори наполягають, що українська команда відмовилася їхати на турнір не з політичних мотивів, повідомляє vtinform.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідери чоловічої збірної України з боксу також не їздили на чемпіонат світу в Росію, а боксери другого українського ешелону повернулися звідти ні з чим.

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Тема
чемпiонат свiту з боксу
Тег
Збірна України з боксу
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филипп филипыч
филипп филипыч
общий медальный зачёт 21 века. украина 12 место. россия 1 место) шансов нет. и денег походу тоже. вот и слились)
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Mega Death
Mega Death
Мировой бокс понес утрату))) Без украинских проституток чемпионат неполноценный))
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Пигин Макс
Пигин Макс
a alexeyon, А ты попробуй это видео со звуком посмотреть. Услышишь, как эти шалавы гекают и шокают))))))))))))
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a alexeyon
a alexeyon
Mega Death, зато российские шалавы на ЧМ 18 по футболу в рф, отличись, ловя на улице иностранцев и прилюдно залазив в ширинки к мужикам...сотни видео с неадекватными российскими шалавами обу...щимися на лавках, в метро и т.д ... фу б.ля такое позорное зрелище..
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Пигин Макс
Пигин Макс
Я щас расплачусь...
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