Жертва Ломаченка сказав, чим закінчиться бій українця з Кембпеллом

Британець Ентоні Кролла, якого в квітні цього року нокаутував Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) поділився думкою про майбутній поєдинок українця проти Люка Кемпбелла (20-2, 16 КО).

"Я дивився багато відео перед боєм із Василем, я багато про нього знав. Однак, коли ти виходиш проти нього в ринг, він зовсім інший. Я знав, що він гарний, знав, що він фантастичний боксер, але він був навіть кращим, ніж я того очікував. Я думаю, Василь працюватиме першим номером, буде часто і багато пробивати, і завершить бій у сьомому раунді. Перші раунди три обидва боксери попрацюють активно, але потім Василь забере бій", – цитує Кроллу Vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко отримає найбільший гонорар у кар'єрі за поєдинок проти Люка Кемпбелла. Бій пройде 31 серпня в Лондоні. Уже відомо, який канал покаже зустріч в Україні, а також свіжі котирування букмекерів.

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