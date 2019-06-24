Жертва Ломаченка повернувся на ринг і переміг скандальним нокаутом: відео

Кубинський боксер Гільєрмо Рігондо здобув скандальну перемогу над мексиканцем Хуліо Сехою в поєдинку, який напередодні відбувся в Лас-Вегасі.

Рігондо, який у грудні 2017 програв Василю Ломаченку, відмовившись продовжувати бій у шостому раунді, переміг технічним нокаутом у восьмому раунді. При цьому рішення рефері зупинити поєдинок викликало безліч суперечок.

Рігондо – Сеха Boxing Scene

На кону бою Рігондо – Сеха стояв статус офіційного претендента на титул чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у другій найлегшій вазі. Боксери влаштували справжню рубку, б'ючи один одного найсильнішими ударами.

У восьмому раунді рефері зняв з обох бійців по балу за брудний бокс, а потім Рігондо відправив мексиканця на кінвас. Сеха піднявся на рахунок "шість" і готовий був продовжувати битися, але рефері з незрозумілої причини миттєво віддав перемогу Рігондо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кубинський важковаговик Юніер Дортікос переміг у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу, завоювавши пояс Олександра Усика.

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