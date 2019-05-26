Жертва Ломаченка нокаутом виграв чемпіонський титул

Крайній суперник українського боксера Василя Ломаченка Хосе Педрас (26-2, 13 KO) завоював вакантний титул чемпіона Латинської Америки за версією WBO в легкій вазі (до 61,2 кг)

На вечорі боксу в Кіссіммі (Флоріда, США) пуерториканець добув дострокову перемогу над Антоніо Лосадою (40-3-1, 34 KO) з Мексики.

Педраса володів ініціативою і легко розбивав захист опонента, рухаючись набагато швидше, і завдаючи потужних ударiв. У 9-му раунді Лосада пропустив двійку і впав на ринг. Пуерториканець кинувся на добивання, але рефері зупинив бій.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Педраса відбувся в грудні минулого року. Пуерториканець зумів вистояти всі 12 раундів, проте програв одноголосним рішенням суддів.

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