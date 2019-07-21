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Жертва Кличка виграв бій жахливим нокаутом - опубліковано відео

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Британський боксер Дерек Чісора (31-9), якого в чемпіонському бою в 2012 році побив Віталій Кличко, ефектно переміг Артура Шпильку (22-4) з Польщі.

Перший раунд проходив у відносно рівній боротьбі, з невеликою перевагою супертяжа з Британії. Розв'язка наступила вже на першій хвилині другого раунду.

Чісора - Шпилька

Чісора - Шпилька

Чісора - Шпилька

Чісора - Шпилька

Чісора - Шпилька

Чісора - Шпилька

35-річний Чісора притиснув суперника до канатів і провів потужну комбінацію з декількох ударів. Жорсткий хук справа відправив Шпильку в глибокий нокаут.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що в своєму останньому бою Чісора програв нокаутом Уайту. Бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBC Silver і WBO International завершився нокаутом в 11-му раунді.

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Особа
Дерек Чісора
Місце
Англія Лондон
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