Жертва Кличка програв в підлому бою, вдаривши рефері - опубліковано відео

Нігерійський боксер Семюел Пітер програв технічним нокуатом Хьюи Ф'юрі. Бій пройшов в Саудівській Аравії i завершився достроковою перемогою брата Тайсона Ф'юрі.
Поєдинок проходив з великою кількістю порушень правил з боку Пітера, який бив опонента по потилиці, не зупинявся після команди рефері і кілька разів наносив удари нижче пояса.
Пітер - Ф'юрі
Twitter.com/_Gordonski
Пітер - Ф'юрі
Twitter.com/_Gordonski
Пітер - Ф'юрі
Twitter.com/_Gordonski
У сьомому раунді після одного з клінчів Пітер по дотичній завдав удару рефері, а потім заявив що Ф'юрі травмував йому руку. Суддя проігнорував скаргу темношкірого боксера, присудивши йому поразку.
Нагадаємо, що "нігерійський жах" в 2008-му програв Віталію Кличку бій за чемпіонський пояс за версією WBC.
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