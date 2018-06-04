"Жалюгідний лузер": скандаліст Тайсон нахамив Кличкам

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проявив неповагу до братів Кличків. Британський боксер, який повертається в ринг 9 червня, спробував вколоти Віталія Кличка, назвавши українця невдахою.

"Віталій, ти кажеш, що я чемпіон треш-токінга? Так! І це спрацювало проти твого брата! Володимир продовжує говорити про Ентоні Джошуа, тому що він дав йому шанси 50/50. Ой, поговори зі мною, ой, цим ударом він не міг відправити мене в нокаут... Віталій, встань і скажи правду. Припини бути жалюгідним лузером", - наводить слова Ф'юрі BoxingScene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший в історії боксу бій без рукавичок завершився вже на 18-й секунді після першого ж удару.