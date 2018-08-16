Здурів: у Кличка красиво осадили тренера Тайсона Ф'юрі

Багаторічний менеджер Володимира Кличка Бернд Бенте відкинув звинувачення в шахрайстві напередодні поєдинку українця проти Тайсона Ф'юрі. Нинішній тренер британського боксера Бен Девісон заявив, що на церемонії зважування перед боєм у листопаді 2015 рік вага нашого чемпіона був свідомо завищена на 4,5 кілограма.

За словами Бенте, подібні звинувачення виглядають дивно і необгрунтовано. "По-перше, наскільки мені не зраджує пам'ять, Девісона тоді взагалі не було в команді Ф'юрі. Тренером Тайсона тоді був Пітер Ф'юрі. Так що звідки йому таке знати. По-друге, він усвідомлює, наскільки це серйозне звинувачення? Це означає, що в підтасовувці результатів брали участь представники WBA, WBO, IBF, IBO. По-моєму, очевидно, що ці звинувачення безпідставні", - заявив менеджер в інтерв'ю WBN.

Нагадаємо, бій Тайсона Ф'юрі і Володимира Кличка завершився перемогою британця одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда світового боксу Леннокс Льюїс підтвердив, що знову вийде в ринг проти українця Віталія Кличка.