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"Здивував з Кличком": Льюїс назвав фаворита супербою Ф'юрі - Вайлдер

2.4тЧитати новину російською

Екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Леннокс Льюїс вважає, що у його співвітчизника Тайсона Ф'юрі є всі шанси перемогти Деонтея Вайлдера.

Британський боксер згадав, як був вражений діями "Циганського Короля" в поєдинку проти українського боксера Володимира Кличка. "Тайсон Ф'юрі здивував мене у минулому. Я не думав, що він виглядатиме так добре проти Володимира. Тайсон зробив свою роботу краще, ніж будь-хто очікував", - цитує Льюїса BoxingScene.

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Також екс-чемпіон світу відзначив вміння Ф'юрі налаштовуватися на суперника. "Ф'юрі є саме тим боксером, який може провести сірий поєдинок проти слабшого опонента, але продемонструвати неймовірний виступ у битві з чемпіоном. У нього може бути кілька розігрівальних боїв перед серйозним викликом, але Ф'юрі завжди чудово подає себе у мегафайтах", - додав Льюїс.

Супербій Вайлдер - Ф'юрі відбудеться у листопаді або грудні цього року в Лас-Вегасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вайлдер висміяв перемогу Джошуа над Кличком.

Особи
Леннокс ЛьюїсДеонтей УайлдерТайсон Ф'юрі
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