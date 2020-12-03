Збірна України з боксу завоювала рекордні 20 медалей на чемпіонаті Європи

Збірна України з боксу виграла 20 медалей на чемпіонаті Європи серед юніорів, який відбувся в столиці Болгарії, Софії.

Як повідомляється на сайті Федерації боксу України (ФБУ), наші спортсмени здобули рекордну кількість нагород в історії національної команди. На рахунку наших співвітчизників 5 "золотих", 4 "срібних" та 11 "бронзових" медалей. У командному заліку збірна України посіла друге місце, пропустивши вперед тільки Росію. У змаганнях, які відбулися в Болгарії, взяли участь боксери з 19 країн Європи.

Відзначається, що на ЧЄ-2019, який пройшов у Румунії, наші спортсмени завоювали 13 нагород: 2 "золоті", 3 "срібні" та 8 "бронзових".

Як повідомляв OBOZREVATEL, небитий український супертяж Віктор Вихрист переміг у розгромному бою у Франції.