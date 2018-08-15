У США виникла проблема з чемпіонським боєм українського боксера, якого приписали Росії

Чемпіонський бій українця Сергія Дерев'янченка, якого раніше приписали Росії, за вакантний пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у середній вазі буде перенесений. Спочатку організатори поєдинку нашого співвітчизника проти американця Деніеля Джейкобса затвердили датою проведення вечора боксу 10 листопада.

Однак, як стало відомо авторитетному виданню ESPN, американський телегігант НВО зажадав змінити терміни проведення бою. Тепер, найбільш ймовірно, Дерев'янченко посперечається за чемпіонський пояс в Hulu Theater на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку 27 жовтня.

Відзначимо, що українець провів 12 поєдинків на професійному рингу, завершивши всі з них в свою користь (10 - нокаутом). В активі ж Джейкобса 34 перемоги (29 - нокаутом) і дві поразки.

Нагадаємо, IBF позбавила чемпіонського пояса легендарного Геннадія Головкіна через його відмову від бою з Сергієм Деревяченком. Казах вважав за краще залишитися без титулу заради проведення матчу-реваншу з Саулем Альваресом.

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