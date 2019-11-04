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4 листопада • оновлено в 23:15
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"Завжди було проблемою": Альварес зробив несподівану заяву після перемоги над Ковальовим

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Мексиканець Сауль Альварес, який 2 листопада нокаутував росіянина Сергія Ковальова в дебютному поєдинку у напівважкому дивізіоні, зізнався, що йому буде непросто повернутися у середню вагу.

За словами Канело, він завжди відчував проблеми зі згонкою ваги, і зараз не знає, де продовжить кар'єру, хоча раніше в ЗМІ заявили про те, що мексиканець точно повернеться у середню вагу.

"Ймовірно, буде дуже важко знизитися у вазі. Для мене було завжди проблемою втратити вагу. Водночас ми повинні продовжити писати історію, і я можу робити це", – цитує Канело Boxing Scene.

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Сауль Альварес

Сауль Альварес

Нагадаємо, Сауль Альварес став чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях, побивши Сергія Ковальова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Канело ухвалив рішення відмовитися від пояса Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівважкій вазі після перемоги над Ковальовим.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особи
Сауль Альварес боксер Сергій Ковальов
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