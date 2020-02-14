"Завершити": промоутер Ломаченка зробив заяву про бій із Лопесом

Промоутер компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Теофімо Лопесом і Василем Ломаченком планується на 30 травня.

"Ми ще перебуваємо на стадії переговорів, але наша базова дата – 30 травня. Бій повинен пройти в Нью-Йорку на "Медісон-Сквер-Гарден", там йому і місце. Я хочу завершити переговори про всі деталі поєдинку до 22 лютого", – заявив Арум в інтерв'ю інформагентству Boxingscene.

Боб Арум

Промоутер зустрічався з менеджерами обох боксерів, щоб ще раз обговорити з ними питання гонорарів за бій, яке затримує оголошення остаточних деталей поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Сергій Лук'яненко несподівано заявив, що Василь Ломаченко повинен програти бій проти Теофімо Лопеса, і пояснив, чому він так вважає.

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