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Застав зненацька: легендарний чемпіон зробив сюрприз для Києва

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На початку жовтня столиця України приймала 56 Конвенцію (Конгрес) WBC, куди з'їхалося безліч топових персон світового боксу. Але приїзд одного з них став раптовим і по-своєму особливим - йдеться про американця Оскара Де Ла Хойя.

Спочатку присутність в Києві "Золотого хлопчика" не планувалася, але за лічені дні все змінилося.

"Повною несподіванкою був приїзд Оскара Де Ла Хойя. Ми абсолютно не планували такого, і про прибуття Оскара в Київ я дізналася всього за 5 днів до самого приїзду. В результаті він прилетів 3 жовтня, вже не на відкриття, але це в будь-якому випадку було дуже круто", - розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL один з головних організаторів Конгресу, відома українська екс-боксерка Аліна Шатернікова.

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За словами Шатернікової, присутність Де Ла Хойя означає не просто високий рівень самої події, а й певної міри визнання.

"Я більше 10 років відвідую Конгрес WBC і впевнено можу сказати, що Оскар Де Ла Хойя з'являється там вкрай рідко. Але тут він був, і це ще раз підкреслює, що ми відмінно впоралися з проведенням Конгресу", - впевнена Шатернікова.

Застав зненацька: легендарний чемпіон зробив сюрприз для Києва

У той же час знайшлися такі запрошені, хто й відмовився летіти до Києва. Багато в чому очікувалося, що український Конгрес відвідає відомий філіппінець Менні Пакьяо, але він проігнорував весь зв'язок з WBC.

"На жаль, Пакьяо в Києві не було. Все меседжі від WBC Пакьяо отримував і читав, але не відповідав. Що ж, це його право", - розповіла Шатернікова.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на Конгресі WBC стало відомо, що на логотип WBC і всі його пояси буде додано прапор України .

Першу частину повної версії інтерв'ю з Аліною Шатерніковою читайте на нашому сайті вже цієї неділі, 28 жовтня.

Читайте всі новини по темі "WBC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
WBC
Особи
Аліна ШатерніковаОскар де ла ХойяМенні Пакьяо
Місце
УкраїнаКиїв
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