Застав зненацька: легендарний чемпіон зробив сюрприз для Києва

На початку жовтня столиця України приймала 56 Конвенцію (Конгрес) WBC, куди з'їхалося безліч топових персон світового боксу. Але приїзд одного з них став раптовим і по-своєму особливим - йдеться про американця Оскара Де Ла Хойя.

Спочатку присутність в Києві "Золотого хлопчика" не планувалася, але за лічені дні все змінилося.

"Повною несподіванкою був приїзд Оскара Де Ла Хойя. Ми абсолютно не планували такого, і про прибуття Оскара в Київ я дізналася всього за 5 днів до самого приїзду. В результаті він прилетів 3 жовтня, вже не на відкриття, але це в будь-якому випадку було дуже круто", - розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL один з головних організаторів Конгресу, відома українська екс-боксерка Аліна Шатернікова.

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За словами Шатернікової, присутність Де Ла Хойя означає не просто високий рівень самої події, а й певної міри визнання.

"Я більше 10 років відвідую Конгрес WBC і впевнено можу сказати, що Оскар Де Ла Хойя з'являється там вкрай рідко. Але тут він був, і це ще раз підкреслює, що ми відмінно впоралися з проведенням Конгресу", - впевнена Шатернікова.

У той же час знайшлися такі запрошені, хто й відмовився летіти до Києва. Багато в чому очікувалося, що український Конгрес відвідає відомий філіппінець Менні Пакьяо, але він проігнорував весь зв'язок з WBC.

"На жаль, Пакьяо в Києві не було. Все меседжі від WBC Пакьяо отримував і читав, але не відповідав. Що ж, це його право", - розповіла Шатернікова.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на Конгресі WBC стало відомо, що на логотип WBC і всі його пояси буде додано прапор України .

Першу частину повної версії інтерв'ю з Аліною Шатерніковою читайте на нашому сайті вже цієї неділі, 28 жовтня.