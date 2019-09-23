"Заплатив би і знищив": жертва Ломаченка зробив зухвале висловлювання про українця

Американський чемпіон напівлегкої ваги Гарі Рассел назвав умову, при дотриманні якої зміг би перемогти Василя Ломаченка в поєдинку, який пройшов у 2014 році.

На думку володаря поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC), йому не слід було займатися згонкою ваги напередодні бою.

Новини Російський ветеран кинув виклик Ломаченку

Ломаченко – Рассел Ring TV

"Я був дуже висушений перед боєм із Ломаченком. Якби у мене був той розум, що є зараз, то я б не скидав п'ять фунтів (більше двох кілограм – ред.) ваги, а заплатив би штраф і знищив би його. Але я скинув цю вагу та поступився роздільним рішенням суддів. У цьому бою був нокдаун, який судді не відрахували", – висловився Рассел в інтерв'ю YouTube-каналу Town Bizznizz sports and ent.

Відзначимо, що бій Ломаченко – Рассел завершився перемогою українця рішенням більшості суддів – 116:112, 116:112, 114:114.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в WBC зробили заяву про позбавлення Василя Ломаченка чемпіонського пояса у легкій вазі, виступивши на боці українця.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!