Усик розповів, що робить перед кожним боєм

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) зізнався, що перед виходом в ринг виконує один і той же ритуал.

"Я перед кожним боєм молюся. Стандартно беру молитвослов, запалюю свічку, беру з собою святу воду, читаю молитви, закликаю печерських старців, читаю псалом 90-й, 50-й,"Отче наш", Олександру Невському, Георгію, архангелу Михаїлу - я це все прочитую. Після бою читаю подячну. Я роблю це постійно", - розповів Усик в інтерв'ю Максі-ТВ.

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Раніше Усик заявив, що українцям потрібно навчитися прощати один одного, а також перестати звинувачувати в своїх невдачах інших.

Нагадаємо, що свій наступний бій кримчанин проведе 25 травня проти камерунця Карлоса Такама.

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