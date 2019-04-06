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Усик розповів, що робить перед кожним боєм

1.3тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) зізнався, що перед виходом в ринг виконує один і той же ритуал.

"Я перед кожним боєм молюся. Стандартно беру молитвослов, запалюю свічку, беру з собою святу воду, читаю молитви, закликаю печерських старців, читаю псалом 90-й, 50-й,"Отче наш", Олександру Невському, Георгію, архангелу Михаїлу - я це все прочитую. Після бою читаю подячну. Я роблю це постійно", - розповів Усик в інтерв'ю Максі-ТВ.

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Раніше Усик заявив, що українцям потрібно навчитися прощати один одного, а також перестати звинувачувати в своїх невдачах інших.

Нагадаємо, що свій наступний бій кримчанин проведе 25 травня проти камерунця Карлоса Такама.

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Олександр Усик
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Червоний Данило
Червоний Данило
особенно Александру Невскому! а почему не Вадиму Рабиновичу или Бойко??? ушлепок!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
А що він просить???Щоб Бог допоміг вирубить чергового хлопчика в трусиках?Якщо молиться в масковском патріархаті,то кегбешник Гундяїв допоможе йому як звїць кобилі!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ліпше притулить голову до дуба,І,зарядиться високоскрепною енергією.А то чого доброго,і світло вимкнуть на ринзі в ті вазі куди він поперся.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
«Иерусалимский Патриархат вынужден ужесточить проверку духовенства из Украины. Иерусалимская Церковь беспокоится о том, чтобы в Литургии принимали участие настоящие священнослужители. Представители из нового образования ПЦУ уже пытались проникнуть к служению на Гробе Господнем. И теперь, все справки и документы тщательно перепроверяются», Об этом сообщил представитель канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Алипий Светличный.
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