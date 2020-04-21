"Замут" верхівок": боксер Ковальов назвав "справжню причину" коронавiрусу

Максим Богданов Бокс 23:03, 21.04.2020 Оновлено: 23:09, 21.04.2020

Колишній чемпіон світу з боксу росіянин Сергій Ковальов заявив, що коронавірус був створений в лабораторних умовах штучно.

"Зрозуміло, що це "замут" верхівок, але вірус і правда є, штучно створений, але є, так як кілька моїх знайомих в різних країнах світу (Росія, США, Канада) перехворіли і хворіють, а двоє особисто мені знайомих людей померло. Тому мимоволі теж починаєш розуміти, що це не просто інформаційна атака", - написав Ковальов в Instagram.

Також боксер розмістив відео, в якому розповідається альтернативна версія походження COVID-19.

Як повідомляв про, раніше ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавiрусу пов'язане з вишками мобільного зв'язку 5G.

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