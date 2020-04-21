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21 квітня • оновлено в 23:22
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"Замут" верхівок": боксер Ковальов назвав "справжню причину" коронавiрусу

1.5т
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Колишній чемпіон світу з боксу росіянин Сергій Ковальов заявив, що коронавірус був створений в лабораторних умовах штучно.

"Зрозуміло, що це "замут" верхівок, але вірус і правда є, штучно створений, але є, так як кілька моїх знайомих в різних країнах світу (Росія, США, Канада) перехворіли і хворіють, а двоє особисто мені знайомих людей померло. Тому мимоволі теж починаєш розуміти, що це не просто інформаційна атака", - написав Ковальов в Instagram.

Також боксер розмістив відео, в якому розповідається альтернативна версія походження COVID-19.

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Публікація від Sergey "KRUSHER" Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Як повідомляв про, раніше ексчемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-5, 21 KO) заявив, що виникнення пандемії коронавiрусу пов'язане з вишками мобільного зв'язку 5G.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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