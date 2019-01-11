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Замість Джошуа: стали відомі деталі повернення Володимира Кличка у бокс

3.2тЧитати матеріал російською

Легендарний супертяж Володимир Кличко може повернутися у ринг і вже в квітні провести бій на лондонській арені "Уемблі".

Як заявив раніше авторитетний британський журналіст Стів Банс, українець повинен провести поєдинок проти Ділліана Уайта. Водночас, за даними репортера, бій стане заміною шоу за участю Ентоні Джошуа, який готується до дебюту на американському рингу, пише The Sun. Суперником чемпіона повинен стати небитий Джаррелл Міллер, який є обов'язковим претендентом за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

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Замість Джошуа: стали відомі деталі повернення Володимира Кличка у бокс

"Це було б дуже сексуально і весело. Це саме той бій, який заспокоїв би людей, які планують 13 квітня відвідати "Уемблі", – сказав Банс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко назвав причину, через яку він буде готовий відновити кар'єру.

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Особи
Ділліан УайтВолодимир КличкоЕнтоні Джошуа
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