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"Залишився неприємний осад": Гвоздик дав перший коментар після бою

"Залишився неприємний осад": Гвоздик дав перший коментар після бою
Наш співвітчизник дав невелике інтерв'ю відразу після закінчення зустрічі
2.8тЧитати матеріал російською

Українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) не виключив, що француз конголезького походження Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО) симулював травму, через яку бій був зупинений.

Гвоздик і Атлас

Гвоздик і Атлас

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"Я не знаю, що насправді сталося, але особисто не розумію, що там могло вiдбутись. Можливо він і злився, прикро, хотілося провести більше раундів. За час бою не вдалося нічого показати, тому що була нервозність. Я не хотів з 1-го раунду кидатися на амбразуру. хотів намацати суперника, і в той момент, коли я почав розуміти його, почав знаходити свій темп і ритм, в цей момент все і закінчилося. Так буває", - заявив українець відразу після бою .

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Нагадаємо, що поєдинок в Філадельфії завершився достроково в 5-му раунді після відмови француза продовжувати поєдинок.

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Тема
Гвоздик - Нгумбу
Особи
Олександр ГвоздикДуду Нгумбу
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