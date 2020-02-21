"Залишиться переляканим": промоутер Ломаченка принизив Джошуа

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Ентоні Джошуа, який має провести обов'язковий захист титулу WBO проти Олександра Усика, не є елітним боксером.
"Той, хто не просто програє, а програє нокаутом Енді Руїсу-молодшому, якого в найкращому випадку можна назвати важковаговиком вище середнього рівня, не є елітним боксером. Крім того, як можна назвати Джошуа елітним боксером, коли Руїс підходить до реваншу з ожирінням і без підготовки, а він не нокаутує й не знищує його, весь бій побоюючись пропустити удар", – передає слова Арума видання BoxingScene.
Боб Арум
Bad Left Hook
Він також вважає, що британець буде "переляканим" у всіх своїх боях до кінця кар'єри.
"Я думаю, що Джошуа залишиться переляканим до кінця кар'єри. А ви знаєте, що відбувається з наляканими боксерами", – додав промоутер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Боб Арум розповів про умови, за яких він буде готовий продати свою компанію Top Rank.
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