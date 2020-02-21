"Залишиться переляканим": промоутер Ломаченка принизив Джошуа

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Ентоні Джошуа, який має провести обов'язковий захист титулу WBO проти Олександра Усика, не є елітним боксером.

"Той, хто не просто програє, а програє нокаутом Енді Руїсу-молодшому, якого в найкращому випадку можна назвати важковаговиком вище середнього рівня, не є елітним боксером. Крім того, як можна назвати Джошуа елітним боксером, коли Руїс підходить до реваншу з ожирінням і без підготовки, а він не нокаутує й не знищує його, весь бій побоюючись пропустити удар", – передає слова Арума видання BoxingScene.

Боб Арум Bad Left Hook

Він також вважає, що британець буде "переляканим" у всіх своїх боях до кінця кар'єри.

"Я думаю, що Джошуа залишиться переляканим до кінця кар'єри. А ви знаєте, що відбувається з наляканими боксерами", – додав промоутер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Боб Арум розповів про умови, за яких він буде готовий продати свою компанію Top Rank.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!