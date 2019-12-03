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3 грудня • оновлено в 14:09
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Вийти з літака на висоті 10 км: мама Джошуа пережила кошмар

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Мама ексчемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа – Йєта Одусаня – пережила кілька дуже неприємних хвилин під час перельоту до Саудівської Аравії, де 7 грудня відбудеться бій Джошуа – Руїс.

Як повідомляє Guardian, інцидент стався в повітрі: один з пасажирів рейсу Лондон – Ер-Ріяд приблизно за годину до приземлення в столиці Саудівської Аравії раптом відчув сильний напад паніки. Зі словами "Я хочу вийти" він спробував відкрити вхідні двері в задній частині літака.

Мама Ентоні Джошуа (ліворуч) і Дін Уайт були свідками інциденту в літаку

Мама Ентоні Джошуа (ліворуч) і Дін Уайт були свідками інциденту в літаку

Twitter / Boxing Social

Кілька людей тут же кинулися до порушника спокою, щоб відтягнути його від дверей. Серед тих, хто зреагував першим, був Дін Уайт – брат британського важковаговика Ділліана Уайта, чиї значні фізичні дані і великий зріст – 200 см – допомогли йому скрутити буйного пасажира. Тут же з'явилися і стюарди з наручниками: незабаром панікера вдалося заспокоїти.

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Серед тих, хто знаходився поруч, була і мама Ентоні Джошуа, яка, за словами очевидців, була налякана тим, що трапилося.

Представники компанії British Airways після прильоту в Ер-Ріяд дали свій коментар з приводу інциденту, принісши свої вибачення іншим пасажирам рейсу, додавши, що "неможливо відкрити двері літака в польоті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома важлива організаційна деталь реваншу Джошуа – Руїс: на цей раз глядачі суперпоєдинку не побачать звичну картину – сексапільних дівчат, які виносять на ринг таблички з номерами раундів.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Ентоні Джошуа Ділліан Уайт
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фил филька
фил филька
как ты обссаный обос достал со своими тупыми заголовками!!
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