Вийти з літака на висоті 10 км: мама Джошуа пережила кошмар

Мама ексчемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа – Йєта Одусаня – пережила кілька дуже неприємних хвилин під час перельоту до Саудівської Аравії, де 7 грудня відбудеться бій Джошуа – Руїс.

Як повідомляє Guardian, інцидент стався в повітрі: один з пасажирів рейсу Лондон – Ер-Ріяд приблизно за годину до приземлення в столиці Саудівської Аравії раптом відчув сильний напад паніки. Зі словами "Я хочу вийти" він спробував відкрити вхідні двері в задній частині літака.

Мама Ентоні Джошуа (ліворуч) і Дін Уайт були свідками інциденту в літаку Twitter / Boxing Social

Кілька людей тут же кинулися до порушника спокою, щоб відтягнути його від дверей. Серед тих, хто зреагував першим, був Дін Уайт – брат британського важковаговика Ділліана Уайта, чиї значні фізичні дані і великий зріст – 200 см – допомогли йому скрутити буйного пасажира. Тут же з'явилися і стюарди з наручниками: незабаром панікера вдалося заспокоїти.

Серед тих, хто знаходився поруч, була і мама Ентоні Джошуа, яка, за словами очевидців, була налякана тим, що трапилося.

Представники компанії British Airways після прильоту в Ер-Ріяд дали свій коментар з приводу інциденту, принісши свої вибачення іншим пасажирам рейсу, додавши, що "неможливо відкрити двері літака в польоті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома важлива організаційна деталь реваншу Джошуа – Руїс: на цей раз глядачі суперпоєдинку не побачать звичну картину – сексапільних дівчат, які виносять на ринг таблички з номерами раундів.

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