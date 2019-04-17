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"Залиш пояс!" У Росії висунули зухвалу вимогу до Ломаченка

1.4тЧитати матеріал російською

Відомий російський промоутер Володимир Хрюнов зажадав від українського чемпіона Василя Ломаченка проведення поєдинку проти його підопічного Романа Андрєєва або залишити один з поясів.

32-річний боксер з РФ займає першу строчку в рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO) в легкій вазі.

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Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

"Зараз займаюся тим, що наполягаю на праві Романа Андрєєва зустрітися з Василем Ломаченко. Досить Василю займатися фантазією – Майкі Гарсія... Роман Андрєєв з минулого літа – обов'язковий претендент за версією WBO. Василю, ось ти або залиш цей пояс, щоб ми його з кимось іншим розіграли, або негайно зустрінься з Романом. Зараз йде напружена полеміка з WBO і командою Василя Ломаченка", – заявив Хрюнов в коментарі "Р-Спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко отримав пошкодження в поєдинку проти британця Ентоні Кролли. Український чемпіон пізніше назвав терміни повернення на ринг.

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Тема
WBO
Особа
Василь Ломаченко
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Pooh Vini
Pooh Vini
Хрюнов....
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