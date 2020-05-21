Хочу публічно показати Усику, що йому можуть дати відсіч – Богдан Грицай

Чемпіон України з боротьби серед молоді, бронзовий призер чемпіонату Європи Богдан Грицай викликав боксера Олександра Усика на бій без правил. Так він відповів на відео Усика, в якому той закликав "диванних експертів" стежити за своєю поведінкою і демонстративно "нокаутував" одного з них.

"Я хочу показати, що за проросійську позицію можна отримати по пиці", – сказав Богдан в Facebook-ефірі OBOZREVATEL.

– Як це починалося?

– Вирішив: запишу відео, спробую. Я не очікував, що стільки громадян мене підтримають, що так швидко це набере таких обертів, що за 3 дні буде 250 тисяч переглядів.

– Ти очікував, що він взагалі відповість?

– Я очікував. Я одразу скинув йому на Instagram це відео. Йому багато хто скидав, і мої друзі.

– Ти міг поговорити з Усиком через когось, не викликати його публічно.

– Я хочу публічно показати, що не всі спортсмени ва*ники. Багато хто пише: "спортсмени – з ними все зрозуміло, у них немає голови". Є в Україні нормальні спортсмени-патріоти, які можуть дати відсіч.

– Хто тебе підтримав першим? Я знаю, що тобі дзвонив Юрій Шухевич. Це так?

– Так. Поспілкувалися з ним, він мені сказав приємні слова - "Ти гідний син своєї України". Мені було дуже приємно. Він зарядив мене позитивом.

Були дзвінки, мені присилали багато повідомлень. Писали і деякі депутати. Багато людей підтримало мене.

Богдан Грицай

– Все одно це історія ризикована. В тебе за рік Олімпіада в Токіо. Ти міг би отримати травму, і це могло б якось вплинути на твою подальшу кар’єру. Ти думав про це?

– Ні, я про це не думав. Я вирішив. Я думаю, це важливіше, ніж Олімпійські ігри. Це моя позиція.

– Що на тебе найбільше вплинуло в світоглядному аспекті?

– Звичайно, Майдан. Він дав такий патріотичний поштовх. Мені тоді було 19 років. Світогляд дитини пішов у друге русло. Ти починаєш ставати особистістю – свої думки, своє бачення. Розумієш, що ти хочеш зробити для країни.

– Твій батько був в АТО.

– Так, він прослужив 2,5 роки. За станом здоров’я його відправили в запас, зараз він оформив пенсію і лікується. Він не сховався, а пішов в окопи, відбивався. І нам потрібно відбиватися від російської пропаганди.

– В тебе було бажання піти на війну?

– Було, але ми з батьком вирішили, що він іде на війну, а я залишаюся, навчаюся і буду боротися тут.

– Тобі 25 років, ти тренер. Що далі?

– Моя ціль – Олімпійські ігри. Зараз я готуюсь до них. А потім я вже буду вирішувати, підлаштовуватись під ситуацію.

Богдан Грицай з тренером Олексієм Семенюшком Главком

– В тебе є мрія?

– Так, взяти золото на Олімпійських іграх.

– Чи брав ти коли-небудь участь у вуличних бійках?

– Ні, ніколи. Навіть якщо були такі ситуації, то бійок не відбувалося. Я вирішував це мирним шляхом. Я тренувався не для того, щоб вийти і кинути людину головою об асфальт. Навіщо?

– Ти чув про "тітушок" – спортивних хлопців, яких беруть під певні рейдерські захоплення або на мітинги. Ти з цим стикався?

– Знаю, що знайомі були в таких рухах. Але це погано. Ти все життя тренувався, щоб піти щось захоплювати?

– Що змушує спортсменів туди іти?

– Людина тренується в залі, а коли виходить у зовнішній світ – не получається виступати, заробити собі якийсь дохід від спорту. І вона не знає, що робити.

– Який гонорар ти захотів би за бій?

– Я це роблю не заради грошей.

– Це все одно невід’ємна частина всієї цієї історії.

– Для мене це від’ємна частина. Це не заради якихось доларів. Я хочу показати, що за проросійську позицію можна отримати по пиці.

– Ти готовий викликати на ринг Медведчука?

– Це ж буде нерівний бій.

– Можна говорити, що і з Усиком нерівний.

– Чому?

– Тому що він пропонує за своїми правилами, а ти пропонуєш правила вільного бою.

– Я пропоную не свої правила. Я пропоную, щоб їх не було.

Потрібно розуміти, для чого я все це написав. Людина публічно показала, що, хто буде висловлюватися проти нього, він буде битий. В цьому відео ви бачили правила? Зважування чи суддю? Чи якийсь регламент?

З проросійськими політиками потрібно боротися іншою зброєю.

Богдан Грицай, Христина Бондаренко

– Наприклад?

– Словом.

– "Пане Вікторе, припиніть говорити так!" Та ну…

– Потрібно, щоб Служба безпеки України цим займалася.

– Бій з Усиком відбудеться?

– Я думаю, так.

– На що ви готові піти, щоб Усик вибачився, виконав ваші вимоги?

– Хоча б щось він не ніс "русскій мір" до нас в Київ.