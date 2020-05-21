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21 травня • оновлено в 14:03
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Хочу публічно показати Усику, що йому можуть дати відсіч – Богдан Грицай

1.9т
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Чемпіон України з боротьби серед молоді, бронзовий призер чемпіонату Європи Богдан Грицай викликав боксера Олександра Усика на бій без правил. Так він відповів на відео Усика, в якому той закликав "диванних експертів" стежити за своєю поведінкою і демонстративно "нокаутував" одного з них.

"Я хочу показати, що за проросійську позицію можна отримати по пиці", – сказав Богдан в Facebook-ефірі OBOZREVATEL.

– Як це починалося?

– Вирішив: запишу відео, спробую. Я не очікував, що стільки громадян мене підтримають, що так швидко це набере таких обертів, що за 3 дні буде 250 тисяч переглядів.

– Ти очікував, що він взагалі відповість?

– Я очікував. Я одразу скинув йому на Instagram це відео. Йому багато хто скидав, і мої друзі.

– Ти міг поговорити з Усиком через когось, не викликати його публічно.

– Я хочу публічно показати, що не всі спортсмени ва*ники. Багато хто пише: "спортсмени – з ними все зрозуміло, у них немає голови". Є в Україні нормальні спортсмени-патріоти, які можуть дати відсіч.

– Хто тебе підтримав першим? Я знаю, що тобі дзвонив Юрій Шухевич. Це так?

– Так. Поспілкувалися з ним, він мені сказав приємні слова - "Ти гідний син своєї України". Мені було дуже приємно. Він зарядив мене позитивом.

Були дзвінки, мені присилали багато повідомлень. Писали і деякі депутати. Багато людей підтримало мене.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

– Все одно це історія ризикована. В тебе за рік Олімпіада в Токіо. Ти міг би отримати травму, і це могло б якось вплинути на твою подальшу кар’єру. Ти думав про це?

– Ні, я про це не думав. Я вирішив. Я думаю, це важливіше, ніж Олімпійські ігри. Це моя позиція.

– Що на тебе найбільше вплинуло в світоглядному аспекті?

– Звичайно, Майдан. Він дав такий патріотичний поштовх. Мені тоді було 19 років. Світогляд дитини пішов у друге русло. Ти починаєш ставати особистістю – свої думки, своє бачення. Розумієш, що ти хочеш зробити для країни.

– Твій батько був в АТО.

– Так, він прослужив 2,5 роки. За станом здоров’я його відправили в запас, зараз він оформив пенсію і лікується. Він не сховався, а пішов в окопи, відбивався. І нам потрібно відбиватися від російської пропаганди.

– В тебе було бажання піти на війну?

– Було, але ми з батьком вирішили, що він іде на війну, а я залишаюся, навчаюся і буду боротися тут.

– Тобі 25 років, ти тренер. Що далі?

– Моя ціль – Олімпійські ігри. Зараз я готуюсь до них. А потім я вже буду вирішувати, підлаштовуватись під ситуацію.

Богдан Грицай з тренером Олексієм Семенюшком

Богдан Грицай з тренером Олексієм Семенюшком

Главком

– В тебе є мрія?

– Так, взяти золото на Олімпійських іграх.

– Чи брав ти коли-небудь участь у вуличних бійках?

– Ні, ніколи. Навіть якщо були такі ситуації, то бійок не відбувалося. Я вирішував це мирним шляхом. Я тренувався не для того, щоб вийти і кинути людину головою об асфальт. Навіщо?

– Ти чув про "тітушок" спортивних хлопців, яких беруть під певні рейдерські захоплення або на мітинги. Ти з цим стикався?

– Знаю, що знайомі були в таких рухах. Але це погано. Ти все життя тренувався, щоб піти щось захоплювати?

– Що змушує спортсменів туди іти?

– Людина тренується в залі, а коли виходить у зовнішній світ – не получається виступати, заробити собі якийсь дохід від спорту. І вона не знає, що робити.

– Який гонорар ти захотів би за бій?

– Я це роблю не заради грошей.

– Це все одно невід’ємна частина всієї цієї історії.

– Для мене це від’ємна частина. Це не заради якихось доларів. Я хочу показати, що за проросійську позицію можна отримати по пиці.

– Ти готовий викликати на ринг Медведчука?

– Це ж буде нерівний бій.

– Можна говорити, що і з Усиком нерівний.

– Чому?

– Тому що він пропонує за своїми правилами, а ти пропонуєш правила вільного бою.

– Я пропоную не свої правила. Я пропоную, щоб їх не було.

Потрібно розуміти, для чого я все це написав. Людина публічно показала, що, хто буде висловлюватися проти нього, він буде битий. В цьому відео ви бачили правила? Зважування чи суддю? Чи якийсь регламент?

З проросійськими політиками потрібно боротися іншою зброєю.

Богдан Грицай, Христина Бондаренко

Богдан Грицай, Христина Бондаренко

– Наприклад?

– Словом.

– "Пане Вікторе, припиніть говорити так!" Та ну…

– Потрібно, щоб Служба безпеки України цим займалася.

– Бій з Усиком відбудеться?

– Я думаю, так.

– На що ви готові піти, щоб Усик вибачився, виконав ваші вимоги?

– Хоча б щось він не ніс "русскій мір" до нас в Київ.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "бої без правил" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Христина Бондаренко Христина Бондаренко
Теми
бої без правил Ексклюзив Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особи
Олександр Усик Богдан Грицай
Місце
Україна
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