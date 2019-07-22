"За л*йно": Ломаченко поставив на місце американця

Український чемпіон Василь Ломаченко висміяв американського проспекта Теофімо Лопеса, який відомий своїми нападками на нашого співвітчизника.

Коментуючи останній бій Лопеса-молодшого з японцем Масайоші Накатані, який вперше в кар'єрі боксера з США тривав 12 раундів, Ломаченко висловився за поєдинок проти Теофімо.

Теофімо Лопес і Василь Ломаченко

"З ким він бився? 12 раундів з ноунеймом. Це дуже велике питання для нього, для його батька, щодо того л*йна, що він говорив раніше. Дуже велике питання. Якщо ми поговоримо про його майбутню сутичку з Коммі, думаю, Коммі виграє, але я не хочу цього. Я хочу Лопеса. Звичайно", – цитує Ломаченко британське видання talkSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Тоні Белью засипав компліментами Василя Ломаченка та Олександра Усика.

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