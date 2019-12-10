З супербоєм Усик – Джошуа виникла тупикова ситуація

Український боксер, обов'язковий претендент за лінією WBO Олександр Усик наполягає на негайному бою з об'єднаним чемпіоном дивізіону, британцем Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк, якого цитує BoxingScene.

"Все просто: у WBO санкціонували бій між володарем титулу і обов'язковим претендентом. Тепер ми очікуємо, що організація направить офіційного листа переможцю реваншу".

Ентоні Джошуа – Олександр Усик fightnews.info

Однак, як передає Xsport, проблема в тому, що на бій з Джошуа розраховує також і обов'язковий претендент за лінією IBF – болгарин Кубрат Пулєв.

Тепер, за словами президента WBO Франциско Валкарселя, у Джошуа два потенційні суперники.

"У Джошуа зараз два обов'язкові претенденти. З одного боку, на нього тисне обов'язковий претендент за лінією IBF Пулєв. З іншого боку – Усик. Тож найкращий варіант – знайти спільне рішення з IBF", – заявив президент WBO.

За словами Валкарселя, Джошуа вже отримав офіційного листа від його організації.

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"Листа вже надіслано, бій санкціонований. Але я повторюся: ми не можемо вимагати від Джошуа негайно прийняти бій, оскільки у нього два обов'язкові претенденти. Вихід із ситуації? Можливо, його доведеться шукати в суді. Адже всі погодилися на бій-реванш, розуміючи, що обидві організації потім зажадають провести негайний бій з їхнім обов'язковим претендентом. У нас чудові стосунки з IBF. Але я не виключаю, що розгляд цієї справи відбудеться в суді", – додав глава WBO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Джошуа повернув титул чемпіона світу за версіями WBA, IBF, IBO і WBO, впевнено перемігши за очками мексиканця Енді Руїса.

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