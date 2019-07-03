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Із супербоєм Ломаченка виник сенсаційний поворот

3.7тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях американець Майкі Гарсія несподівано заявив про готовність провести бій із Василем Ломаченком.

Найбажаніший суперник українця планував виступати у напівсередній вазі, але після зустрічі з промоутером Василя Бобом Арумом висловив упевненість у тому, що поєдинок проти Ломаченка відбудеться.

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Майки Гарсія і Василь Ломаченко

Майки Гарсія і Василь Ломаченко

BoxingScene

"Арум відразу ж запитав мене: "Ти зможеш зробити ліміт легкої ваги? Ломаченко хоче провести з тобою бій. Це єдине, про що він просить. Він дійсно дуже сильно налаштований зробити бій. І я з ним солідарний. Думаю, це буде круто". Ця пропозиція цікава", — наводить слова Гарсії vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня у Лондоні українець Василь Ломаченко проведе об'єднавчий бій із британцем Люком Кемібеллом. ЗМІ назвали гонорар нашого чемпіона, через який з організацією поєдинку виник скандал.

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Особи
Василь ЛомаченкоМайкі Гарсія
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