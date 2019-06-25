З Повєткіним відмовилися битися і зірвали йому бій

Російський важковаговик Олександр Повєткін не виступить 12 липня в боксерському шоу в Саудівській Аравії.

Менеджер промоутерської компанії "Світ Боксу" Вадим Корнілов підтвердив, що бій за участю російського боксера зірвався. "Були порушені домовленості. Зараз розглядаємо іншу дату бою в липні", – заявив Корнілов в інтерв'ю РІА Новини.

Планувалося, що Повєткін поб'ється в андеркарті бою за участю Аміра Хана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє Повєткін виступав у вересні 2018-го. Росіянин був нокаутований британським важковаговиком Ентоні Джошуа.

Британець захистив титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA Super), Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Міжнародної боксерської федерації (IBF).

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