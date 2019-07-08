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"З нізвідки": Кемпбелл обурився через Ломаченка

6.6тЧитати матеріал російською

Британець Люк Кемпбелл розкритикував рішення Всесвітньої боксерської ради (WBC) призначити Василя Ломаченка претендентом на вакантний пояс за версією організації.

Наш співвітчизник вийде у ринг проти Кемпбелла 31 серпня, а на кону, крім титулу WBC у легкій вазі, стоятимуть пояси WBO і WBA, які належать Василю.

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"З нізвідки": Кемпбелл обурився через Ломаченка

Daily Mail

"Він ніколи не був у рейтингу WBC. Потім його ім'я почали згадувати як ім'я того, з ким я боротимуся за титул. Вони зробили його претендентом на титул з нізвідки. У мене точно складніший шлях до світового титулу, але я не засмучуюся. Я хочу довести, що я кращий. Для цього треба боротися з кращими. Все відбувається з цієї причини", — цитує Кемпбелла BBC Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний американський чемпіон Майк Тайсон висловив захват Василем Ломаченком.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Василь Ломаченко
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