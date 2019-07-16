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"З ним все скінчено": тренер Теофімо Лопеса "поховав" Ломаченка

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Батько і тренер американського боксера легкої ваги Теофімо Лопеса (13-0, 11 КО) дав самовпевнений коментар з приводу можливого бою з українським чемпіоном світу за версіями WBA / WBO Василем Ломаченком (13-1, 10 КО).

"Теофімо ненавидить Ломаченка. Каже, що він дикий. Але я сказав: "Ні, нам потрібен цей хлопець. Цей хлопець зробить тебе таким Менні Пакьяо. Цей хлопець зробить нас великими". Ніхто не хоче з ним битися. Цей хлопець жахливий, але ми нокаутуємо його за три раунди", – цитуємо Теофіма Лопеса-старшого сайт vringe.com.

Теофімо Лопес і його батько

Теофімо Лопес і його батько

Батько боксера настільки впевнений у перемозі свого сина, що припустився до низьки образливих випадів на адресу українського чемпіона, якому, ймовірно, буде смішно все це читати.

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"Він (Ломаченко) відпрацьований двигун. З ним все скінчено. Я не хочу, щоб мій син зустрічався з Ломаченком через два роки, щоб все говорили, що це старий Ломаченко. Я хочу його зараз. Я не хочу, щоб він виглядав погано з Люком Кемпбеллом, тому що той відмінний боєць. Адже це зіпсує те, що збираємося зробити ми. Дайте мені сказати дещо. Він наляканий. Я бачив це в його очах, коли я зустрів його в готелі", - заявив Лопес-старший.

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Кембпелл пройде в Лондоні 31 серпня на O2 Arena. На кону будуть стояти відразу три чемпіонські пояси в легкій вазі – Всесвітньої боксерської асоціації ( WBA ) і Всесвітньої боксерської організації ( WBO ), якими володіє Василь, і вакантний титул за версією Всесвітньої боксерської ради ( WBC ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ розкрили не тільки гонорар Василя Ломаченка за бій з Кемпбеллом, а й схему виплат, згідно з якою український чемпіон отримає лише 25% від суми.

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Теми
WBA WBO WBC
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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