"З моєї рукою..." Ломаченко зробив заяву про травму

Український чемпіон Василь Ломаченко оголосив про те, що оговтався від травми, і починає тренувальний табір перед боєм з британцем Люком Кемпбеллом.

Поєдинок пройде 31 серпня в Великобританії, а на кону стоятимуть титули нашого співвітчизника за версіями Всесвітньої боксерської організації (WBO) і Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі, а також вакантний пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).

"Всім привіт. Я починаю підготовку до свого наступного бою. З моєю рукою все добре. Я радий, що можу поборотися за чемпіонський пояс WBC. Здорово вийти на ринг перед англійськими фанатами боксу. Радий, що мій суперник – олімпійський чемпіон. Побачимося в ринзі", – сказав Ломаченко у відеозверненні до фанатів за допомогою свого офіційного YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Майкі Гарсія, який відмовився від пояса WBC у легкій вазі, відзначив особливість Василя Ломаченка і дав свій прогноз на поєдинок українця проти Люка Кемпбелла.

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