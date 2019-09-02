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2 вересня • оновлено в 17:31
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"З іншої планети": Белью у захваті від Ломаченка

1.6т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью розповів про ймовірний поєдинок українця Василя Ломаченка з 24-річним американським боксером Джервонтою Девісом.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

"Немає нікого більш конкурентного для Ломаченка, ніж Джервонта Девіс. Але я вважаю, що Ломаченко змусить його виглядати дурнем. Девіс – винятковий боксер, я його шанувальник. Але Ломаченко зовсім з іншої планети, він уже підкорив Землю і готується підкорювати Марс", – сказав Белью, якого цитує Youtube-канал IFL TV.

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Особи
Василь Ломаченко Тоні Белью Джервонта Девiс
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