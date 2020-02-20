Головна Новини
20 лютого • оновлено в 12:58
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

З часів UFC: промоутер Ломаченка заявив про найбільшу угоду в спорті

3.3т
Читати матеріал російською

Один з найвпливовіших людей в світі боксу, знаменитий промоутер 88-річний Боб Арум заявив, що за "правильну ціну" готовий продати свою компанію Top Rank.

Зокрема, метр промоутерського цеху повідомив, що у нього є на руках три пропозиції: від компаній Endeavor, Liberty Global і DAZN, передає Business Insider.

Боб Арум

Боб Арум

Боб Арум заснував Top Rank майже півстоліття тому – в 1973 році. Він організовував бої легендарних Мохаммеда Алі, Шугара Рея Леонарда, Оскара Де Ла Хойї, Флойда Мейвезера і Менні Пакьяо.

Продаж Top Rank може стати наймасштабнішою операцією в історії єдиноборств з моменту покупки UFC компанією Endeavor за суму понад 4 мільярди доларів США в 2016 році.

Новини
"Завершити": промоутер Ломаченка зробив заяву про бій із Лопесом

"Все має свою ціну. Так, ми говоримо про потенційно найбільшу угоду з моменту продажу UFC. Вважаю, вони зробили все вчасно. І Дана Уайт залишився біля керма компанії, незважаючи на те, що тепер у неї нові власники. І у нього, як і раніше, важлива роль. Якщо ви готові інвестувати багато грошей в індустрію розваг, то будете купувати вже готові проекти, а не починати все з нуля", – окреслив перспективи можливої угоди Боб Арум.

Нагадаємо, одним з підопічних 88-річного промоутера в Top Rank є український чемпіон в легкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Боб Арум висловив несподівану думку про потенційний бій між Ентоні Джошуа і Кубратом Пулєвим.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особи
Василь Ломаченко Боб Арум
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Бетис
VS
Мальорка
Победа Бетиса с форой (-1)
1.81 Сделать ставку
Брешиа
VS
Наполи
Наполи не проиграет и тотал меньше 2.5
2.75 Сделать ставку
Мец
VS
Лион
Обе забьют
2.02 Сделать ставку
Кортрейк
VS
Генк
Кортрейк не проиграет
1.61 Сделать ставку
Дерби
VS
Фулхэм
Обе забьют
1.74 Сделать ставку
Бавария
VS
Падерборн
Падерборн забьет
2.01 Сделать ставку
Борна Чорич
VS
Тьяго Уайлд
Победа Борна Чорича с форой в -3,0 гейма
1.76 Сделать ставку
Доминик Тим
VS
Хауме Муньяр
Победа Доминика Тима с форой в -4,5 гейма
1.72 Сделать ставку
Украина
VS
Россия
Украина финиширует выше
1.6 Сделать ставку
Лоренцо Сонего
VS
Душан Лайович
Победа Душана Лайовича с форой в -2,5 гейма
1.86 Сделать ставку