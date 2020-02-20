З часів UFC: промоутер Ломаченка заявив про найбільшу угоду в спорті

Один з найвпливовіших людей в світі боксу, знаменитий промоутер 88-річний Боб Арум заявив, що за "правильну ціну" готовий продати свою компанію Top Rank.

Зокрема, метр промоутерського цеху повідомив, що у нього є на руках три пропозиції: від компаній Endeavor, Liberty Global і DAZN, передає Business Insider.

Боб Арум

Боб Арум заснував Top Rank майже півстоліття тому – в 1973 році. Він організовував бої легендарних Мохаммеда Алі, Шугара Рея Леонарда, Оскара Де Ла Хойї, Флойда Мейвезера і Менні Пакьяо.

Продаж Top Rank може стати наймасштабнішою операцією в історії єдиноборств з моменту покупки UFC компанією Endeavor за суму понад 4 мільярди доларів США в 2016 році.

"Все має свою ціну. Так, ми говоримо про потенційно найбільшу угоду з моменту продажу UFC. Вважаю, вони зробили все вчасно. І Дана Уайт залишився біля керма компанії, незважаючи на те, що тепер у неї нові власники. І у нього, як і раніше, важлива роль. Якщо ви готові інвестувати багато грошей в індустрію розваг, то будете купувати вже готові проекти, а не починати все з нуля", – окреслив перспективи можливої угоди Боб Арум.

Нагадаємо, одним з підопічних 88-річного промоутера в Top Rank є український чемпіон в легкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO Василь Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Боб Арум висловив несподівану думку про потенційний бій між Ентоні Джошуа і Кубратом Пулєвим.

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