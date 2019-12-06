"З Богом, пацани!" Усик і Ломаченко звернулися до воїнів ЗСУ

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик привітали захисників України з Днем Збройних сил, який відзначається 6 грудня.
Спортсмени побажали бійцям ООС сил, здоров'я і миру.
"Особовому складу об'єднаних сил ООС: хочу привітати вас зі святом, побажати вам сил, мирного неба над головою і багато посмішок! Мир любить сильних! З Богом, пацани! Всім успіхів і посмішок", – сказав Усик.
"Вітаю з Днем Збройних сил бійців ООС. І бажаю вам міцного здоров'я та мирного неба нам всім над головою", – зазначив у свою чергу Ломаченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик відверто розповів про свою телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським після дебютного бою в суперважкій вазі.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!