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13 листопада • оновлено в 15:12
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"Якщо я програю..." Вайлдер висловився про реванш із Ортісом

1.6т
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Американський чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (41-0-1, 40 КО) розповів, що не відчуває хвилювання перед майбутнім реваншем із кубинцем Луїсом Ортісом.

Водночас володар поясу Всесвітньої боксерської ради (WBC) зізнався, що не засмутиться в разі своєї поразки.

"Якщо я програю Ортису, значить, так і буде. Поразка – це поразка, яка не визначає, хто ти. Безліч людей зазнавали невдач у житті, але іноді це може стати великою річчю. Багато хлопців втратили свої титули, і вони потребували цієї втрати. І коли ви бачили, як вони повертаються, ви бачили, що вони зробили. Життя – це про злети й падіння. Всі хочуть бути на вершині й усі хочуть успіху", – заявив Вайлдер у інтерв'ю FightHype.com.

Новини
Вайлдер – Ортіс 2: прогноз на чемпіонський матч-реванш

Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер

boxingnews24.com

Зазначимо, що матч-реванш Вайлдер – Ортіс відбудеться 23 листопада у Лас-Вегасі. У першому поєдинку американець здобув перемогу технічним нокаутом у 10 раунді, але сам був на межі поразки у сьомий трихвилинці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Олександр Усик піднявся в рейтингу WBC, потіснивши з топ-5 росіянина Олександра Повєткіна.

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Тема
Уайлдер – Ортіс
Особи
Деонтей Уайлдер Луїс Ортіс
Місце
США
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