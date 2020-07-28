Якщо тебе женуть, обзивають – це круто, – Усик

Олександр Усик заявив, що проаналізував події, які відбулися протягом останньої половини року, і вирішив мовчати, але зазначив, що ті, кого "женуть і обзивають", рухаються в правильному напрямку.

"Якщо тебе женуть, обзивають – це круто. Значить, ти щось правильно робиш. Треба прагнути вперед. Я знаю по собі, я православний християнин, все життя мені говорили, що я щось неправильно роблю: або мені не треба займатися боксом, або про те, що я в 21-му столітті вірю в бога. За останні пів року, аналізуючи те, що відбувається, я ще більше задумався про те, що я буду мовчати і робити. Те, що мені потрібно, я скажу. Я вийшов із соцмереж, новин. Я вважаю, що це зайве і забирає занадто багато часу", – заявив Усик в інтерв'ю на YouTube-каналі Usyk17.

Раніше дії і слова боксера викликали масу невдоволення в українському суспільстві. Разом з Василем Ломаченком вони були внесені в базу сайту "Миротворець" за участь у російському фільмі про церкву, а борець Богдан Грицай викликав Олександра на бій без правил після відео, в якому боксер показує, як нокаутує "диванних експертів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик висловився припинення співпраці з українською промоутерською компанією.