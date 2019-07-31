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"Якщо щось почнеться": російський боксер висловився про супербій з Гвоздиком

1.5т Читати матеріал російською

Російський боксер, чемпіон світу за версією IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв заявив, що вже почав підготовку до поєдинку з володарем пояса WBC українцем Олександром Гвоздиком.

Він також згадав попередній поєдинок з Гвоздиком, який відбувся 10 років тому на аматорському рівні. Тоді боксери зустрілися в Стамбулі в попередньому раунді турніру Ahmet Comert Memorial, і перемогу здобув Бетербієв.

Артур Бетербієв

Артур Бетербієв

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"Думаю, Гвоздик став ще кращим з того моменту, коли ми з ним зустрічалися. Я буду по максимуму готуватися до поєдинку з ним. Я вже почав підготовку до цього бою, нехай поки не активну. Трешток (взаємні висловлювання, часто образливі, напередодні бою - Ред.) з українцем? Подивимося. Тут, як то кажуть, я підтримаю, якщо щось почнеться", - заявив росіянин, якого цитують РІА Новини.

Нагадаємо, поєдинок Гвоздик - Бетербієв відбудеться 18 жовтня в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні українець зробив заяву про бій з російським чемпіоном.

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Особи
Артур Бетербієв Олександр Гвоздик
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