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"Якого біса!" Ломаченко отримав погрозу

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Володар пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс пригрозив відправити на пенсію українця Василя Ломаченка.

Під час відкритого тренування, яке було присвячене поєдинку Ломаченка проти британця Ентоні Кролли, у Василя запитали, що він думає стосовно персони Девіса.

Ломаченко - Девіс

Ломаченко - Девіс

fightnews.info

"Він – просто бізнесмен, і це всі знають. Я готовий битися з ним безкоштовно, заради мети проводити поєдинки проти чемпіонів світу. Однак, я впевнений, що сам Девіс ніколи не погодиться вийти зі мною на один ринг", цитує Ломаченка fightnews. info.

Джервонта не міг залишити цей коментар без відповіді.

"А з якого біса я повинен виходити на ринг за безкоштовно? Так, ти маєш рацію, я ніколи так не зроблю. Старий, я боксер-професіонал. Якщо ми будемо колись битися, обіцяю, що відправлю тебе на пенсію", написав американець у Twitter.

Пізніше він видалив цей пост.

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Де дивитися Ломаченко — Кролла: розклад трансляцій чемпіонського бою

10 лютого Девіс (21-0, 20 КО) переміг колишнього чемпіона Мексики Уго Руїса (39-5, 33 КО). Раніше 24-річний "Танк" пообіцяв вбити в рингу Ломаченка.

Відзначимо, що в кінці минулого року Василь кілька разів заявляв, що хотів би свій найближчий бій провести з Девісом. Український боксер відзначав, що його цікавлять великі поєдинки, але вага в цьому питанні - другорядна.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Девіс завоював вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA у квітні 2018-го. На вечорі боксу в Брукліні (США), 23-річний американець нокаутував аргентинця Хесуса Куейляра (28-3, 21 КО).

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Особи
Джервонта ДевiсВасиль Ломаченко
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Cales Michael
Cales Michael
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