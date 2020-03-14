Непереможний український боксер Олександр Усик упевнений, що ситуація довкола пандемії корнавірусу надто роздута.

"Єдине, що мені не зрозуміло, чому люди настільки панікують. Паніка породжує паніку. Якщо що-небудь, не дай Бог, станеться, ви вже нічого не зміните. Потрібно жити, мити руки, дезінфікувати все, до чого торкаєшся. Треба стежити за своєю гігієною. У нас є більші проблеми. У нас люди вмирають від туберкульозу і СНІДу, а тут бачте якийсь грип", – заявив кримчанин в ефірі Youtube-каналу iFL TV.

Нагадаємо, що Усик кілька дні тому прилетів до Англії на пресконференцію присвяченому майбутньому бою з Дереком Чісорою. В аеропорту Сашу засікли в медичній масці.

Після того, як Усик і Чісора зустрілися в дуелі поглядів в Лондоні, український боксер провів імпровізовану дезінфекцію приміщення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 14 березня через пандемію коноравірусу померла тітка колишнього чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в двох дивізіонах Конора Макгрегора.

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