Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликав нову хвилю обурення.
Боксер, який продовжує підготовку до дебюту у хевівейті, на одному з тренувань влаштував танці під хіт скандальної співачки MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун).
Відео із заняття Усика на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав контентпродюсер каналу FOX Deportes Константіно Гарсія. "Усик зловив рухи. Готується до свого дебюту у суперважкій вазі 12 жовтня", – підписав ролик представник ЗМІ.
@usykaa showing off his dance moves 🕺🏽 getting ready for his heavyweight debut most likely against Carlos Takam 😱💥💪🏽 #UsykTakam #Usyk #Dance @boxingjournals . . #explore #conormcgregor #canelo #football #followforfollowback #likeforlikes # like4likes #joshuaruiz #manchesterunited #tysonfury #knockout #mannypacquiao #furywilder #boxing #ajbxng #anthonyjoshua #muhammadali #deontaywilder #ifltv #london #davidhaye #boxingkids #wilderfury # wilderfury2 #tillthisday #worldstar
При цьому на сторінці b0xingjournals частина фанатів гнівно відреагували на дії боксера. "У*бан, бл*", "Як же за***ли ці танці Усика. Відписка", – написали у коментарях під відео.
Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерський інсайдер Майкл Коппінджер назвав несподіваного суперника Олександра Усика на бій 12 жовтня.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!