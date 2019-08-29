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"Як же за***ли!" Усик станцював під хіт MARUV і викликав гнів у мережі

1.7т Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликав нову хвилю обурення.

Боксер, який продовжує підготовку до дебюту у хевівейті, на одному з тренувань влаштував танці під хіт скандальної співачки MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун).

Відео із заняття Усика на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав контентпродюсер каналу FOX Deportes Константіно Гарсія. "Усик зловив рухи. Готується до свого дебюту у суперважкій вазі 12 жовтня", – підписав ролик представник ЗМІ.

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@usykaa showing off his dance moves 🕺🏽 getting ready for his heavyweight debut most likely against Carlos Takam 😱💥💪🏽 #UsykTakam #Usyk #Dance @boxingjournals . . #explore #conormcgregor #canelo #football #followforfollowback #likeforlikes # like4likes #joshuaruiz #manchesterunited #tysonfury #knockout #mannypacquiao #furywilder #boxing #ajbxng #anthonyjoshua #muhammadali #deontaywilder #ifltv #london #davidhaye #boxingkids #wilderfury # wilderfury2 #tillthisday #worldstar

Публікація від BoxingJournals 🥊 (@ b0xingjournals)

При цьому на сторінці b0xingjournals частина фанатів гнівно відреагували на дії боксера. "У*бан, бл*", "Як же за***ли ці танці Усика. Відписка", – написали у коментарях під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерський інсайдер Майкл Коппінджер назвав несподіваного суперника Олександра Усика на бій 12 жовтня.

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Особи
MARUV Олександр Усик
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