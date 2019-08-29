Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик викликав нову хвилю обурення.

Боксер, який продовжує підготовку до дебюту у хевівейті, на одному з тренувань влаштував танці під хіт скандальної співачки MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун).

Відео із заняття Усика на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram виклав контентпродюсер каналу FOX Deportes Константіно Гарсія. "Усик зловив рухи. Готується до свого дебюту у суперважкій вазі 12 жовтня", – підписав ролик представник ЗМІ.

При цьому на сторінці b0xingjournals частина фанатів гнівно відреагували на дії боксера. "У*бан, бл*", "Як же за***ли ці танці Усика. Відписка", – написали у коментарях під відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерський інсайдер Майкл Коппінджер назвав несподіваного суперника Олександра Усика на бій 12 жовтня.

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