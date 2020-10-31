Як в Україні дивитися бій Усик – Чісора: докладна інструкція

Знаменитий український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) в суботу, 31 жовтня, проведе свій другий бій у суперважкій вазі.

Суперником непереможного кримчанина буде британець Дерек Чісора (32-9, 23 КО)

Початок поєдинку заплановано на 23:00 за київським часом.

Українське телебачення не покаже зустріч. Всі жителі нашої країни зможуть побачити пряму трансляцію на Медіасервіс MEGOGO, купивши тариф "максимальний" (197 грн) або оформивши акційну підписку на 14 днів за 1 грн.

Якщо тестовий період був використаний раніше, а нову підписку оформляти бажання немає, можна придбати цей бій окремо. Перегляд буде коштувати 49 грн.

Для покупки треба зайти на сайт megogo.net, де на головній сторінці натиснути на анонс бою Усика і Чісори.

Після чого натиснути "Дивитися", а потім "Спробувати за 1 грн".

На сторінці реєстрації треба ввести свій номер телефону, email і псевдонім, або увійти в сервіс, якщо користувач раніше був зареєстрований.

Після цього необхідно ввести дані своєї платіжної карти і натиснути "Підключити", зробивши оплату в 1 грн.

Варто звернути увагу, що по закінченню двотижневого терміну буде автоматично підключений тариф "максимальний" і списані 197 грн. Якщо користувач не хоче продовжувати користуватися MEGOGO після перегляду бою, то необхідно буде прибрати відповідний пункт в своєму профілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні відбулася традиційна процедура зважування, на якій боксери здивували присутніх незвичайним зовнішнім виглядом.