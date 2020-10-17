Як в Україні дивитися бій Ломаченко – Лопес: докладна інструкція

Український чемпіон WBA, WBC і WBO Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) у ці вихідні проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО). Початок заплановано на 04:00 за київським часом 18 жовтня.

Українське телебачення не покаже зустріч. Всі жителі нашої країни зможуть побачити пряму трансляцію на медіасервісi MEGOGO, купивши тариф "максимальний" (197 грн) або оформивши акційну підписку на 14 днів за 1 грн.

Для цього треба зайти на сайт megogo.net, де на головній сторінці натиснути на анонс бою Ломаченка і Лопеса.

Після чого натиснути "Дивитися", а потім "Спробувати за 1 грн".

На сторінці реєстрації треба ввести свій номер телефону, email і псевдонім, або увійти в сервіс, якщо користувач раніше був зареєстрований.

Після цього необхідно ввести дані своєї платіжної карти і натиснути "Підключити", зробивши оплату в 1 грн.

Варто звернути увагу, що по закінченню двотижневого терміну буде автоматично підключений тариф "максимальний" і списані 197 грн. Якщо користувач не хоче продовжувати користуватися MEGOGO після перегляду бою, то необхідно буде прибрати відповідний пункт в своєму профілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко ледь не зніс огорожу під час традиційної дуелі поглядів з чемпіоном IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).