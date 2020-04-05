"Як в "Матриці": Ломаченко вразив своїми здібностями

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC, Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) навіть на карантині продовжує готуватися до майбутніх поєдинків.

У себе в Instagram 32-річний Ломаченко показав, як віджимається від підлоги за допомогою кілець.

"Василь Ломаченко в черговий раз вразив своїми здібностями", - йдеться в підписі до ролика, який показаний в сповільненій зйомці. Користувачі в коментарях відзначили схожість з голлівудським трилером "Матриця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес пригрозив Василю.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Лопес не відбудуться в заплановану дату. поєдинок повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери навіть вже назвали фаворита зустрічі.

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